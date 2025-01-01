واللاه العبري: الإمارات تبلغ إسرائيل رفضها التعاون مع آلية المساعدات الجديدة لغزة

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللاه" العبري نقلا عن مصدر مطلع، أن الإمارات أبلغت إسرائيل بأنها لن تتعاون مع آلية المساعدات الجديدة المقترحة لقطاع غزة والتي "لا تلبي متطلباتها في هذه المرحلة".



وبحسب الموقع، فقد أجرى ما يسمى بـ"منسق العمليات الإسرائيلية في المناطق"، الجنرال راسن عليان، زيارة إلى أبوظبي مؤخرا، حيث التقى بمسؤولين إماراتيين معنيين بملف المساعدات.

ونقل المصدر أن الوزير الإماراتي المسؤول عن المساعدات الإنسانية شدد خلال اللقاء على أن "الترتيبات الحالية غير مقبولة ولن تحظى بالدعم أو التمويل الإماراتي".

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة. وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن "ما عرض علينا يبدو مصمما لتقييد الإمدادات حتى آخر حبة قمح"، مؤكدا أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرفض أي آلية "لا تحترم المبادئ الإنسانية".

وأشار حق إلى أن "المساعدات لم تدخل إلى القطاع بشكل منتظم منذ أكثر من 10 أسابيع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة"، محذرا من أن "أي تأخير إضافي ستكون له عواقب لا يمكن معالجتها".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، برزت الإمارات كأحد أبرز الأطراف المانحة للمساعدات الإنسانية، حيث أنشأت مستشفيات ميدانية في القطاع، وقدمت مئات الملايين من الدولارات لشراء الغذاء والدواء، كما استقبلت آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مستشفياتها.

وتواجه خطة المساعدات التي طرحتها إسرائيل بدعم أمريكي، انتقادات متزايدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية تتهمها بتحويل الإغاثة إلى "أداة سياسية" ووسيلة لـ"إدارة التجويع والضغط على السكان".