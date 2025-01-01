ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنح بلاده "دعما سياسيا غير مشروط"، وأن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بوقف قصفها للحوثيين.



وفي تصريح قال إن إسرائيل لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أمريكا قصفها على الحوثيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الأربعاء أن بلاده "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها"،في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين عبر سلطنة عمان.

أتى ذلك، بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على الحوثيين. إذ قال يوم الثلاثاء الماضي "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

في حين أعلن عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري، أن "إسرائيل خارج الاتفاق".