  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

الجمعة 09 مايو 2025 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنح بلاده "دعما سياسيا غير مشروط"، وأن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بوقف قصفها للحوثيين.


وفي تصريح قال إن إسرائيل لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أمريكا قصفها على الحوثيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الأربعاء أن بلاده "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها"،في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين عبر سلطنة عمان.

أتى ذلك، بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على الحوثيين. إذ قال يوم الثلاثاء الماضي "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

في حين أعلن عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري، أن "إسرائيل خارج الاتفاق".

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..ترامب قد يعلن عن اتفاق شامل في غزة..

التفاصيل الكاملة لخطة "ويتكوف" التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ"غزة"

نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

خلال اشتباكات “ضارية” من مسافة الصفر.. “القسام” تعلن إيقاع 19 عسكريا إسرائيليا في رفح بين قتيل وجريح

الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

"يديعوت": إسرائيل تخشى تنازلات أميركية تُبقي حماس حية في غزة

الأخبار الرئيسية

20241221181439afpp-afp_36r78bu.h-730x438

لبيد: على نتنياهو أن يكف عن الجبن والتسويف

حماس ترد على السفير الأمريكي وتطالب بفتح المعابر أمام المساعدات

681e20de4236044bdb3466d3

الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون الإسرائيلي وهدف حيوي آخر في يافا بصاروخ وطائرة مسيرة

681e10434c59b72564189b10

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو خائف من الحوثيين

681d05e94c59b752a9609e26

إعلام: ترامب يفقد صبره من نتنياهو وقرر قطع العلاقات معه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية