يديعوت: خطة المساعدات الأمريكية لغزة ستصل إلى مليوني فلسطيني

القدس المحتلة/سما/

قدم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مجلس الأمن الدولي مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تهدف إلى إعادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وجاء في الوثيقة أن الصندوق الجديد "يعتمد على نموذج تشغيلي مبتكر يتضمن إنشاء أربعة مراكز توزيع آمنة في جميع أنحاء القطاع"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق سيخدم في كل مركز ما يصل إلى 300 ألف شخص، وبالتالي سيصل الصندوق إلى 1.2 مليون نسمة في المرحلة الأولى.

وأكدت الوثيقة على وجود خطط للتوسع لاحقا ليصل العدد إلى مليوني شخص.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر قولها إن "كبار المسؤولين الحاضرين في المشاورات ركزوا على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي يشرف على غزة حتى يتم نزع السلاح ويعم الاستقرار، ويجري تشكيل حكومة فلسطينية".

وبحسب التقرير، "لم يتم تحقيق أي تقدم وكانت الأفكار بعيدة كل البعد عن النضوج حتى خطوة عملية"، وأشارت مصادر القناة، إلى أنه "لم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد، كما لم تتم الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل المدة التي سوف تستمر فيها الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة"، مؤكدين أن "أي قرار يتم اتخاذه سيتأثر حتما بالوضع على الأرض واستمرار الحرب".