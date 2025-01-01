ميرتس يعرب لنتنياهو عن قلقه إزاء مصير الأسرى والأوضاع الإنسانية في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن بالغ قلقه إزاء مصير الأسرى والوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.



وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى ميرتس أمله في أن تبدأ قريبا المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان رسمي.



وأضاف المتحدث أن المكالمة تناولت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما تم تناوله تحديدا بشأن الملف السوري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتهدئة الوضع في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر تصعيدا عسكريا حادا خلف آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية، ونزوح جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين.

كما تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتدهور خدمات الرعاية الصحية، ما دفع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة.

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية أكدت في أكثر من مناسبة دعمها لجهود الوساطة الرامية إلى التهدئة، وشددت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع الإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر من أبرز الشركاء الدوليين لإسرائيل، لكنها أبدت في الآونة الأخيرة تحفظات متزايدة بشأن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح لإنهاء النزاع.