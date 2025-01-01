السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن يتهم نتنياهو بتفويت فرص التطبيع مع السعودية

واشنطن/سما/

اتهم السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفويت فرص عديدة للتطبيع مع السعودية.



وقال هرتسوغ في تصريح لهيئة البث العامة الإسرائيلية إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يشترط اتفاقا نوويا مع الرياض مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل، يعد تطورا لافتا.



وأضاف: "بما أن إسرائيل تخطط لتوسيع العملية العسكرية في غزة، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع تبتعد أكثر فأكثر"، مؤكدا أنه على إسرائيل أن تضع ملف التطبيع مع السعودية على رأس أولوياتها.

وقال: "لا أعتقد أن نتنياهو لا يريد التطبيع، لكنه على الأرجح غير مستعد لدفع الثمن المطلوب. أرى أن ذلك يعد فرصة ضائعة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تفويت الفرص السابقة لم يكن بسبب طرف واحد فقط، بل نتيجة عدة عوامل متداخلة.

وأضاف أن "ترامب انتخب بناء على شعار أمريكا أولا، وهو يطبق هذا المبدأ بوضوح. وهذا يعني أن المصالح الأخرى، بما في ذلك مصالح إسرائيل، تأتي بعد المصالح الأمريكية".

وأشار هرتسوغ في ختام حديثه إلى أن هناك احتمالا بأن تعيد صفقة محتملة لتبادل الأسرى فتح الباب أمام استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.