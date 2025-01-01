  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن يتهم نتنياهو بتفويت فرص التطبيع مع السعودية

الجمعة 09 مايو 2025 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن يتهم نتنياهو بتفويت فرص التطبيع مع السعودية



واشنطن/سما/

اتهم السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفويت فرص عديدة للتطبيع مع السعودية.


وقال هرتسوغ في تصريح لهيئة البث العامة الإسرائيلية إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد يشترط اتفاقا نوويا مع الرياض مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل، يعد تطورا لافتا.


وأضاف: "بما أن إسرائيل تخطط لتوسيع العملية العسكرية في غزة، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع تبتعد أكثر فأكثر"، مؤكدا أنه على إسرائيل أن تضع ملف التطبيع مع السعودية على رأس أولوياتها.

وقال: "لا أعتقد أن نتنياهو لا يريد التطبيع، لكنه على الأرجح غير مستعد لدفع الثمن المطلوب. أرى أن ذلك يعد فرصة ضائعة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تفويت الفرص السابقة لم يكن بسبب طرف واحد فقط، بل نتيجة عدة عوامل متداخلة.

وأضاف أن "ترامب انتخب بناء على شعار أمريكا أولا، وهو يطبق هذا المبدأ بوضوح. وهذا يعني أن المصالح الأخرى، بما في ذلك مصالح إسرائيل، تأتي بعد المصالح الأمريكية".

وأشار هرتسوغ في ختام حديثه إلى أن هناك احتمالا بأن تعيد صفقة محتملة لتبادل الأسرى فتح الباب أمام استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..ترامب قد يعلن عن اتفاق شامل في غزة..

التفاصيل الكاملة لخطة "ويتكوف" التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ"غزة"

نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..

لطمة جديدة لـ"نتنياهو" ..ترامب يسحب مطلب التطبيع مع إسرائيل من المفاوضات مع السعودية

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

خلال اشتباكات “ضارية” من مسافة الصفر.. “القسام” تعلن إيقاع 19 عسكريا إسرائيليا في رفح بين قتيل وجريح

الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على السفير الأمريكي وتطالب بفتح المعابر أمام المساعدات: ترديد للأكاذيب الصهيونية

681e20de4236044bdb3466d3

الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون الإسرائيلي وهدف حيوي آخر في يافا بصاروخ وطائرة مسيرة

681e10434c59b72564189b10

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو خائف من الحوثيين

681d05e94c59b752a9609e26

إعلام: ترامب يفقد صبره من نتنياهو وقرر قطع العلاقات معه

اليمن تضرب مجددا ..انفجارات كبيرة تدوي بإسرائيل عقب اعتراض صاروخ باليستي ووقف حركة الطائرات في مطار بن غوريون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية