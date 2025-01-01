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"يديعوت": إسرائيل تخشى تنازلات أميركية تُبقي حماس حية في غزة

الجمعة 09 مايو 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": إسرائيل تخشى تنازلات أميركية تُبقي حماس حية في غزة



القدس المحتلة / سما/

 قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء ما وصفته بالتنازلات التي تسمح لحماس بالبقاء على قيد الحياة، والحفاظ على أسلحتها وقادتها في غزة، والتي لن تضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه من الصعب التكهن بتحركات ترامب وتقييم تصريحاته وخطواته المقبلة، لكن بعد أكثر من 100 يوم من ولايته الثانية، أصبح من الممكن بالفعل تمييز العديد من المبادئ التي توجه أفعاله، وبناءً على هذه المبادئ، يمكن توقع ما قد يحدث منه خلال زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل ولن تشمل إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن أمور قد تكون علامة فارقة في سياسة الشرق الأوسط بشكل عام، وغزة بشكل خاص، للإدارة الأميركية الحالية.

عرض إنجازات ترمب

وأشارت "يديعوت" في تقريرها إلى أنه من الواضح تمامًا في الظروف الحالية أن ترامب والمقربين من إدارته يسعون جاهدين إلى نسب الإنجازات إليه في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد.

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