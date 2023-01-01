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ترامب يلتقي رئيس وفد المفاوضات "الإسرائيلي" لبحث الوضع في غزة والمفاوضات مع ايران

الجمعة 09 مايو 2025 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يلتقي رئيس وفد المفاوضات "الإسرائيلي" لبحث الوضع في غزة والمفاوضات مع ايران



القدس المحتلة / سما/

قال موقع "والا" العبرية، إن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، التقى مساء أمس الخميس، في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبحث معه قضيتي المحادثات النووية مع إيران والحرب في غزة، وفقا لمصدرين مطلعين.

يشار إلى أن المبعوث ويتكوف يعمل في الأيام الأخيرة مع وسطاء قطريين ومصريين للضغط على حماس من أجل الموافقة على إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.

لكن حتى الآن، ترفض حماس العرض، وتصر على اتفاق شامل يتضمن إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن جميع الأسرى.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: "إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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