اسرائيل تصادق على اتفاقية نقل بحري مع المغرب

القدس المحتلة / سما/

صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم (الأربعاء)، على الاتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة المملكة المغربية ، بشأن النقل البحري.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها بالرباط يوم 29 مايو 2023، إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون.

وتنظم الاتفاقية مجموعة متنوعة من القضايا في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، ودخول الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم والأسعار.

وتسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.