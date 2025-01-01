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بلجيكا تعتزم الاعتراف بفلسطين وتطالب برفع الحصار عن غزة ..

الخميس 08 مايو 2025 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تعتزم الاعتراف بفلسطين وتطالب برفع الحصار عن غزة ..



وكالات / سما/

 أعلن الحزب الحاكم في بلجيكا أنه سينضم إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسيعترف قريبا بفلسطين.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر "يجب أن تنتهي معاناة سكان غزة"، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وجاء في إعلان رسمي أن الحزب يدعم حل الدولتين منذ سنوات، ومن المتوقع الآن أن يعمل على الترويج لمناقشة حكومية لمقترح للاعتراف بالسيادة الفلسطينية.

وأوضحت زعيمة الحزب فاليري فان بيل: "إن هذه القضية سوف تُطرح قريبًا على طاولة الحكومة".

وبحسب التقرير، فإن هذا يعد تحولا حادا في موقف بلجيكا، التي أعلنت سابقا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية فقط إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في دفع عملية السلام مع إسرائيل.

وفي أوروبا تدعم أيرلندا وإسبانيا علناً الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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