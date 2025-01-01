مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الاسرائيلي في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

قتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة جنود آخرين، اليوم الخميس، بتفجير المقاومة الفلسطينية مبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، تعرض قوة تابعة للواء "غولاني" لتفجير عبوة ناسفة، ما أسفر عن انهيار مبنى فوق الجنود عقب اكتشاف فتحة نفق في المنطقة.

وأوضحت موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم حالات حرجة ما تزال عالقة تحت الأنقاض.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن قوات الاحتلال تواجه صعوبات بالغة في عمليات الإخلاء نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة في المكان.

وبحسب موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، فإن أربع مروحيات عسكرية هرعت إلى موقع الانفجار، وسط عمليات تمشيط ناري مكثفة لتأمين المنطقة، فيما تبذل القوات جهوداً كبيرة لإخراج المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

من جانبها أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويوم أمس الأربعاء، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها أوقعت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في كمين قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في سياق المعارك المتصاعدة في رفح، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات تستهدف القوات المتوغلة، وسط تصاعد في حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي، ردا على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.