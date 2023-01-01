ساعر: إدارة ترامب تمنحنا دعمًا سياسيًا غير مشروط ولم تبلغنا بوقف هجماتها على “أنصار الله”

القدس المحتلة / سما/

بالتزامن مع تحذير إسرائيل بأنها ستستمر بتوجيه ضربات قاسية إلى جماعة “أنصار الله” في اليمن، إذا واصلوا إطلاق النار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمنح بلاده “دعما سياسيا غير مشروط”.

كما أضاف في تصريحات اليوم الخميس أن إسرائيل لم “تتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على جماعة “أنصار الله” في اليمن”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الأربعاء أن بلاده “إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها”، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين عبر سلطنة عمان.

أتى ذلك، بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على جماعة الحوثي. إذ قال يوم الثلاثاء الماضي “إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”، مضيفا أنهم “استسلموا”.

في حين أعلن عضو المكتب السياسي للجماعة عبد المالك العجري، أن “إسرائيل خارج الاتفاق”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته الحركة على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، شنّت الجماعة عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر قالوا إنها إسرائيلية أو تتجه إلى الأراضي الإسرائيلية.

في حين شنت الولايات المتحدة منذ مارس الماضي حملة غارات موسعة ضد أهداف في اليمن، كما نفذت إسرائيل قبل أيام عشرات الغارات طالت صنعاء، لاسيما المطار ومدينة الحديدة.

قبل أن يعلن الرئيس الأميركي يوم الثلاثاء الماضي وقف الضربات، إثر اتفاق توسطت فيه سلطنة عمان.