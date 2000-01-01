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وزير النقل يُفعّل خطة لتعزيز صمود المزارعين بالمناطق المهددة

الخميس 08 مايو 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير النقل يُفعّل خطة لتعزيز صمود المزارعين بالمناطق المهددة



رام الله/سما/

في خطوة تعكس التزام الحكومة الفلسطينية بدعم المزارعين في المناطق المستهدفة، فعّل وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب المرحلة الجديدة من الخطة الوطنية لترخيص المركبات الزراعية، بإطلاق ترخيص 220 جرارًا زراعيًا جديدًا في بلدة بني نعيم ويطا بمحافظة الخليل.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالمصادرة، خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتضييق الاحتلال على المزارعين بعد السابع من أكتوبر. وقد بلغ عدد الجرارات الزراعية المرخصة حتى الآن ضمن هذه الخطة أكثر من 2000 جرار، تم توزيعها على الأغوار، طوباس، وقرى شرق رام الله، وعدد من مناطق في محافظات الضفة الغربية

وأكد زعرب خلال الفعالية أن الوزارة لا تكتفي بتقديم الخدمات، بل تعمل كجبهة دعم ميدانية للمزارع الفلسطيني، قائلًا:
"ما نقوم به اليوم هو رسالة صمود ومقاومة عبر أدوات الدولة ومؤسساتها، وسنواصل حماية المزارعين بكل ما نملك من صلاحيات وخطط وطنية."
بدوره، ثمّن محافظ الخليل خالد دودين هذه المبادرة، مؤكدًا أن تعزيز وجود المزارعين في أرضهم هو أولوية وطنية.

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