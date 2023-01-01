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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الخميس 08 مايو 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى 5، فيما ما زالت طواقم الإنقاذ تكافح لإخراج إمرأة على قيد الحياة عالقة تحت ركام المنزل المستهدف.

وأضافت المصادر، أن مواطنين استشهدا في قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتابعت، أن طفلة استشهدت وأصيب 4 آخرين إثر قصف مدفعي للاحتلال على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال في القدم بمحيط مخيم الصمود بالمواصي.

وقالت مصادر محلية، إن صيادين أصيبا بنيران بحرية الاحتلال في بحر مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة البطن السمين في المدينة.

كما عثر صباح اليوم على جثمان طفل فقد إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج قبل يومين.

ويرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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