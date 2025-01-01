الطقس: فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر فلسطين، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو، اليوم الخميس، حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم السبت المقبل، خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالموجة الحارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.