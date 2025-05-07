"رويترز": مناقشات تجرى لاحتمالية تولي واشنطن إدارة غزة مؤقتة

واشنطن / وكالات /

ذكرت خمسة مصادر امريكية لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ناقشا احتمال أن تتولى واشنطن قيادة إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت "رويترز"، إلى أن المناقشات التي في مراحلها الأولية ركزت على تشكيل حكومة انتقالية يقودها مسؤول أميركي، مشيرةً إلى أن الحكومة تتولى الإشراف على غزة إلى حين نزع سلاحه واستقراره، وظهور إدارة فلسطينية قابلة للحياة.

لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء هذه الإدارة الأميركية المؤقتة، بحسب المصادر، التي قالت إن "ذلك سيعتمد على تطورات الأوضاع على الأرض".

وقارن المتحدثون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم الحديث علنًا عن الموضوع.