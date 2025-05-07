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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 100 مسلح واعتقال نحو 320 مطلوبا منذ بدء عملية "السور الحديدي" - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 100 مسلح واعتقال نحو 320 مطلوبا منذ بدء عملية "السور الحديدي"

الأربعاء 07 مايو 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 100 مسلح واعتقال نحو 320 مطلوبا منذ بدء عملية "السور الحديدي"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أنه تمكن من القضاء على 100 مسلح واعتقال نحو 320 مطلوبا منذ بدء عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على 700 مسلح في القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية، بينهم 36 من القادة البارزين.

وأفاد الجيش بأنه وفي إطار عملية "السور الحديدي" في القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية والمستمرة منذ أكثر من 100 يوم، تعمل قوات جيش الدفاع، والشاباك، وحرس الحدود وشرطة منطقة الضفة الغربية على إحباط البنى التحتية الإرهابية المنظمة في بؤر الإرهاب في القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه صادر نحو 450 وسيلة قتالية مختلفة، وتدمير مئات العبوات الناسفة الأرضية وعبوات الأنابيب، وهدم عشرات المنازل التي استخدمت كمختبرات لتصنيع العبوات والوسائل القتالية.

وأوضح في بيانه أن القوات الإسرائيلية ولمنع عودة الإرهاب إلى شمال الضفة الغربية، قامت بإجراء تغييرات في المخيمات بما في ذلك فتح محاور وطرقات، بهدف تأمين حرية الحركة والعمل لقوات جيش الدفاع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلن قائد المنطقة الوسطى عن نيته هدم عدد من المنازل في المخيمات.

وصرح بأن عمليات الهدم تتم بعد دراسة ومداولات مطولة مع تقليصها إلى أدنى حد ممكن يضمن الحفاظ على الأمن.

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