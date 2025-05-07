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بالتزامن..عمليتان في شمال الضفة وجنوبها: 5 مصابين إسرائيليين بعمليتي إطلاق نار ودعس

الأربعاء 07 مايو 2025 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن..عمليتان في شمال الضفة وجنوبها: 5 مصابين إسرائيليين بعمليتي إطلاق نار ودعس



الضفة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة معاريف أن اثنين من المصابين الأربعة جروحهما خطيرة.
كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش قدم العلاج للمصابين في عملية ريحان وتجري مطاردة المنفذين.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن منفذي عملية ريحان أطلقوا النار من سيارة عابرة على مركبة إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عبر منصة إكس، إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار على الحاجز قرب جنين، دون تفاصيل.

وأفادت صحيفة “معاريف” بأن تبادلا لإطلاق النار جرى عند منطقة الحاجز بين قوات إسرائيلية و”مسلحين”، فيما أصيب عدد من الإسرائيليين.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، أطلق مسلحون النار على سيارة إسرائيلية وأصابوا عددا من الأشخاص، دون إيضاحات.

وبالتزامن، أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أعقبها طعن جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن العملية المزعومة أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال "حيّدت" السائق الفلسطيني.


ولم تُعرف بعد طبيعة إصابة الفلسطيني، وسط شكوك حول إمكانية إعدامه ميدانيًا.

بدروه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تلقى بلاغا عن عملية دهس، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

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