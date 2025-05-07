الاتحاد الأوروبي يحث "إسرائيل" على رفع الحصار عن غزة

بروكسل/سما/

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته الملحة لإسرائيل اليوم الأربعاء، مطالبا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.



وحذر بيان مشترك صادر عن كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات هدجى لاهبيب، ومفوضة شؤون البحر المتوسط دوبريفكا سويكا، من الآلية الجديدة التي تخطط إسرائيل لاعتمادها في توزيع المساعدات.



وأكد البيان أن "إسرائيل بوصفها القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين".

وشدد البيان على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مع دعوة للإفراج العاجل عن جميع الرهائن. كما أعرب عن قلق بالغ إزاء نظام توزيع المساعدات الجديد الذي أقرته إسرائيل في الرابع من مايو الجاري.

وحذر من أن هذا النظام الجديد يهدد المبادئ الإنسانية الأساسية، حيث يعتمد على جهات غير متخصصة في العمل الإنساني وشركات أمنية خاصة في عملية التوزيع. وهو ما أثار انتقادات من الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في الميدان.

ويأتي هذا التحذير الأوروبي في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في غزة تدهورا متواصلاً، مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين.