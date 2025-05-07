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طهران تعلق على نية ترامب المزعومة تغيير تسمية الخليج تزامنا مع زيارته للشرق الأوسط

الأربعاء 07 مايو 2025 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تعلق على نية ترامب المزعومة تغيير تسمية الخليج تزامنا مع زيارته للشرق الأوسط



طهران/سما/

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتماد تسمية "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي" بأنها خطوة لها دوافع سياسية وعدائية تفتقر لأي شرعية. 

 

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتزم الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء أن "اسم الخليج الفارسي، مثل العديد من التسميات الجغرافية، له جذور عميقة في التاريخ البشري" مشيرا إلى أنه "معترف بها من قبل جميع المؤسسات الدولية والخرائط العالمية، وقد استخدم في المراسلات الرسمية من قبل قادة المنطقة أنفسهم حتى أواخر الستينيات".

وأضاف عراقجي أن إيران لم تعترض يوما على استخدام أسماء مثل بحر عمان أو المحيط الهندي أو البحر العربي أو البحر الأحمر، حيث لا يعني استخدام هذه الأسماء ملكيتها من قبل أمة معينة، بل يعكس الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية". 

في المقابل، حسب عراقجي، فإن "المحاولات ذات الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي المعترف به للخليج الفارسي تدل على نوايا عدائية تجاه إيران وشعبها، وتستحق الإدانة القاطعة"، وتمثل "إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم". 

وأعرب عراقجي عن الأمل بأن هذه "الشائعات السخيفة.. مجرد حملة تضليل يشنها "المحاربون الأبديون" لإثارة غضب الإيرانيين في جميع أنحاء العالم واستفزازهم". 

واعتبر عراقجي أن "أي خطوة قصيرة النظر في هذا الصدد لن يكون لها أي شرعية أو تأثير قانوني أو جغرافي، فإنها ستثير فقط سخط جميع الإيرانيين من مختلف الفئات والاتجاهات السياسية داخل إيران والولايات المتحدة وحول العالم."

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