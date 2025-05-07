"الحوثيون" يوجهون رسالة تحذير لواشنطن قبيل زيارة ترامب إلى منطقة الخليج

صنعاء/سما/

قال القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية مهدي المشاط، إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بشكل غير مباشر بأن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.



وأضاف المشاط في تصريحات اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه "إذا أراد المجرم ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه"، وأكد على أن الجماعة لن تتراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن "ما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر".

وتابع: "إن العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية"، مؤكدا أن الرد سيكون مزلزلا ومؤلما، و"لن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي تحمله".

ووجه القيادي في حركة "أنصار الله" رسالة "لجميع الصهاينة من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية إن الحوثيين والولايات المتحدة اتفقوا بوساطة عمانية على وقف إطلاق النار وأي هجمات متبادلة بين الطرفين.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن بعد أن "أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن الأعمال القتالية"، مضيفا أن صنعاء أكدت أنها "لن تهدد السفن بعد الآن"، كما شدد على أن "هذا هو هدف عملية واشنطن".