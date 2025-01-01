قراقع: ابادة للاسرى في سجون الاحتلال ..

رام الله/سما/

وصف وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، الوضع في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالمخيف، وهناك إبادة ترتكب في معتقلات ومعسكرات الاحتلال "الإسرائيلي."

وقال قراقع: إن شهادات الأسرى مرعبة ومفزعة عن أساليب التعذيب والإهانة والتجويع والتعطيش إلى جانب الاعتداءات الجنسية والعزل في أماكن تحت الأرض.

ولفت إلى أن السكوت على ما يجري في سجون الاحتلال مخيف ويشجع حكومة الاحتلال على استمرار ممارستها الخطيرة.

وطالب قراقع، بالتحرك الدولي والأممي الفاعل والجاد لفضح جرائم الاحتلال تجاه الأسرى واتخاذ إجراءات للملاحقة والمحاسبة.