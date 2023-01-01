أول هجوم يمني منذ إعلان ترامب وقف النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مُسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات.

وأضاف الجيش في بيان: “اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسية المتبعة”.

ولم يحدد الجيش المنطقة التي انطلقت منها المسيرة، ولكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إنها أطلقت من اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء، تنفيذ هجمات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء شملت مطار صنعاء ومحطات كهرباء مركزية ومصنع للإسمنت.

وحتى الساعة 09:40 (ت.غ) لم تعلن جماعة “أنصار الله” اليمنية عن تنفيذ هذا الهجوم، إذ أنها تعلن بشكل متكرر تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ بالستية ومسيرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، إسنادا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويأتي ذلك أيضا كأول هجوم على إسرائيل منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب اتفاق وقف إطلاق النار.