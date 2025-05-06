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ترامب يصدم الاسرائيليين : مقتل ثلاثة أسرى ويقول إن 21 فقط على قيد الحياة بغزة

الأربعاء 07 مايو 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصدم الاسرائيليين : مقتل ثلاثة أسرى ويقول إن 21 فقط على قيد الحياة بغزة



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لم يتبق سوى 21 اسيرا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة، معلنا أن ثلاثة منهم لقوا حتفهم أثناء الأسر.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "قالوا إن 24 فقط على قيد الحياة، وأنا الآن أصحح... أقول 21 لأنه حتى اليوم، أصبح العدد 21. وقد مات ثلاثة. لذا فإن هذا الوضع مروع.

وأضاف ترامب قائلا: "هؤلاء شباب، والشباب لا يموتون. يموت كبار السن، لكن الشباب لا يموتون في مثل هذه الظروف"، دون أن يوضح مصدر معلوماته أو يكشف عن هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

ورغم التصريحات التي أثارت اهتماما واسعا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية سارعت إلى التأكيد على أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي في إسرائيل بشأن صحة ما قاله ترامب.

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