الحوثيون يهددون "إسرائيل" برد مزلزل لن يتحمله الأمريكيون

صنعاء/سما/

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، وما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر.



وقال المشاط لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن "العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده، ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية".



وأضاف: "ردنا بإذن الله سيكون مزلزلا، مؤلما، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة من الآن وصاعدا، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فورا، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم".

وتابع: "سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظا، ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية اليوم مصنع أسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم على غارات مماثلة شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومصنع باجل للأسمنت، في المحافظة الساحلية، غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل أربعة اشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردا على إعلان "أنصار الله" مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن غوريون في إسرائيل.

المصدر: "سبأ. نت"