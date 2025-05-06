بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية

موسكو/سما/

أعلنت الدائرة الصحفية في الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وجاء في بيان نشره الكرملين عبر موقعه الإلكتروني: "تم خلال المحادثة استعراض مختلف جوانب الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية".

كما تبادل بوتين ونتنياهو التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية، وأكدا عزم روسيا وإسرائيل على الدفاع عن الحقيقة فيما يتعلق بأحداث الحرب العالمية الثانية.

وذكر البيان أن "رئيس روسيا وجه أمنياته بالصحة والعافية للقدامى المقيمين في إسرائيل"، كما أشار الكرملين إلى "المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفيتي كله في هزيمة النازية".

وأثناء المحادثة بين الزعيمين، تم التأكيد على أن ذكرى أبطال الحرب "تُكرم بإجلال في روسيا كما في إسرائيل، حيث يُعتبر التاسع من مايو عطلة رسمية أيضا".