الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين شرق البريج

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأفاد مصادر طبية باستشهاد 18 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ساحة مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج، مشيرا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة في النصيرات.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 37 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة 18 منهم في قصف مدرسة بمخيم البريج.