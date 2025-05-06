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وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة لإجبارهم على الرحيل

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يطالب بتجويع سكان غزة لإجبارهم على الرحيل



القدس المحتلة/سما/

طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة لإجبارهم على الرحيل.


وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إن "عبء الإثبات يقع على عاتق القيادة العسكرية العليا التي عرفت كيف تقودنا إلى النصر"، معتبرا أن "من يظن أن النصر مستحيل فهو مخطئ ومضلل. لقد حققنا النصر عام 1948 عندما لم يكن لدينا أسلحة ولا سلاح جوي، وحققنا انتصارات في حرب الأيام الستة... نحن الآن لسنا في نفس الوضع. إنهم الضعفاء، وعلينا مواصلة الضغط".


وشدد على أنه "يجب أن نوقف المساعدات الإنسانية. ما دمنا نطعم من يضطهدنا ويجوعنا ويقاتلنا، فإننا نؤذي رهائننا وجنودنا الذين يجبرون على العودة لمقاتلة الأقوياء بدلا من إضعاف العدو"، زاعما أن "الجمهور في غزة يساعد حماس بالفعل، ولذلك يجب ممارسة ضغوط مباشرة عليه".

وقال: "مواطنو غزة هم من دعموا حماس في سبت أكتوبر يوم سيمحات توراه. هم من يدعمون حماس. ما إن يمر المواطنون بمحنة، حتى تمر حماس بمحنة أخرى"، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس".

وأضاف: "يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع برنامج الهجرة الذي ينبغي للحكومة الإسرائيلية الترويج له والذي تنفذه بتكاسل"، داعيا إلى قيادة تحرك عسكري حاسم ضد "حماس"، وتجنب وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية. 

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