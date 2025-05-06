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بن غفير: "إسرائيل" يجب أن تخوض الحرب حتى تحقيق النصر الكامل

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: "إسرائيل" يجب أن تخوض الحرب حتى تحقيق النصر الكامل



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "إسرائيل يجب أن تخوض الحرب حتى تحقيق النصر الكامل"، معتبرا أن هذا النهج هو الذي يزيد من فرصة عودة المختطفين الإسرائيليين من غزة.

جاء ذلك في سياق نقاشات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، حيث أصر بن غفير على رفض إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واعتبر أن الضغط العسكري الشامل هو الطريق الوحيد لتحقيق أهداف إسرائيل، بما في ذلك استعادة الرهائن.

ورغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن التصعيد المفرط قد يعرض حياة الرهائن للخطر، أصر بن غفير على موقفه، مدعوما من بعض الوزراء اليمينيين، ورفض خطة الحكومة لاستئناف إدخال المساعدات.

في النهاية، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على خطة لتوسيع الهجوم في غزة، مع إصلاح آلية توزيع المساعدات للحد من استفادة حماس منها، بينما بقي بن غفير الوحيد الذي صوت ضد إدخال المساعدات.

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