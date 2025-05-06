أكسيوس: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

واشنطن/سما/

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي الإعلامي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشارك في الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".



ونقل مراسل "أكسيوس" باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "ترامب لا يلعب أي دور نشط في الوقت الراهن في المحاولات لتحقيق وقف إطلاق النار، وهو أعطى الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليتصرف كما يراه مناسبا".

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل حددت موعد جولة ترامب في الشرق الأوسط كالموعد الأقصى لصفقة جديدة لتبادل المحتجزين مع "حماس" ووقف إطلاق النار في غزة.



وأوضحوا أنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" في هذا الموعد، فإن إسرائيل ستبدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في غزة.

وأضاف المراسل نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ترامب لا يخطط لزيارة إسرائيل في إطار جولته في الشرق الأوسط.

كما أشارت مصادر أمريكية وعربية لـ"أكسيوس" إلى أن غزة لا تعتبر أولوية بالنسبة لدونالد ترامب، ومن المتوقع أن يركز خلال جولته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

وكان رافيد قد ذكر في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة قد وافقت على خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية في قطاع غزة بعد إتمام جولة ترامب في الشرق الأوسط.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب ستحافظ على "النافذة" لصفقة محتملة مع "حماس" حتى انتهاء جولة ترامب المذكورة في منتصف مايو الجاري.