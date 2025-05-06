حماس تسلم الجيش اللبناني فلسطينيا ثالثا يشتبه بإطلاقه صواريخ باتجاه "إسرائيل"

بيروت/سما/

تسلم الجيش اللبناني فلسطينيا ثالثا يشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في إطار حملة أمنية لملاحقة المتورطين وبناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "إلحاقا بالبيانين السابقين المتعلقين بتسلم الجيش من حركة حماس فلسطينيين للاشتباه بتورطهما في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس الماضي وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور، بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

وأكدت مصادر في حركة حماس أن الحركة سلمت بالفعل المشتبه الثاني والثالث إلى الجيش اللبناني، في سياق التفاهمات الأمنية مع السلطات اللبنانية وحرصها على احترام السيادة اللبنانية ومنع التصعيد العسكري غير المنضبط في الجنوب.

وأوضحت المصادر أن المجموعة المتهمة تضم ثلاثة فلسطينيين ولبنانيا واحدا، وأن عمليات إطلاق الصواريخ جاءت كرد فعل "ارتجالي" على تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في مارس الماضي، رغم اتفاق الهدنة الموقع في يناير.

يأتي هذا التطور في ظل تشديد لبنان إجراءاته الأمنية تجاه الفصائل الفلسطينية، وتحذيره من استخدام أراضيه لأي أعمال عسكرية قد تعرض أمنه القومي للخطر، خاصة بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر 2024، واستمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ ضربات محدودة داخل الأراضي اللبنانية بزعم إزالة "التهديدات".