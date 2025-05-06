واشنطن تدفع نحو هدنة طويلة الأمد في غزة قبل زيارة ترامب... مصر تتلقى مقترحًا "أقل تعقيدا"

واشنطن/سما/

تلقت القاهرة خلال الساعات الماضية مقترحًا أميركيًا لإحياء جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة، قبيل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصري (لم تسمه)، اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر أن المقترح الأميركي يهدف إلى إرساء "عتبة" تفاوضية تمهّد لتحريك المسار السياسي، وإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق هدنة يبدأ تنفيذها قبل زيادة ترامب المقررة إلى المنطقة بين 13 و15 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور ترامب السعودية وقطر والإمارات.

وأفادت الصحيفة بأن ذلك يتزامن ذلك مع اجتماع في الدوحة لقيادة حركة حماس من الأقاليم الثلاثة، في إشارة إلى قادة حركة حماس في الخارج وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لبحث الطروحات المطروحة حاليًا.



وأشار إلى أن المبادرة الأميركية الجديدة تتضمن شروطًا مبسطة نسبيًا مقارنة بالأفكار التي طرحتها الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركز على فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، بينهم عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأميركية.

وبحسب المصدر، يشمل المقترح الذي وصفته الصحيفة بأنه "أقل تعقيدًا من الأفكار التي تداولتها" خلال الفترة الماضية، تقديم معلومات واضحة حول أوضاع باقي الأسرى الإسرائيليين، مرفقة بأدلة تؤكد إدخال الطعام والدواء لمن لا تشملهم صفقة التبادل المقترحة.

وأكد المصدر إجراء اتصالات على مستوى رفيع بين القاهرة وكل من واشنطن وتل أبيب، لبحث سبل تجاوز العقبات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحريك الملف الإنساني العالق منذ أسابيع، علما بأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ مطلع آذار/ مارس الماضي.



وأفاد المصدر بأن المقترحات المطروحة تضمنت إمكانية أن تتولى شركة خاصة، يملكها رجل أعمال فلسطيني-أميركي، مهمة توزيع المساعدات العاجلة داخل القطاع، تحت إشراف أعلى من الجانب الإسرائيلي.

واستبعد المصدر أن تكون لهذه الآلية علاقة بالخطة التي طرحتها إسرائيل مؤخرًا لتوزيع المساعدات بإشراف مباشر منها. ولفت المصدر إلى أن رجل الأعمال هذا (لم يسمه)، مرشح لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.