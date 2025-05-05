ويتكوف: نأمل إحراز تقدم في صفقة غزة قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة

القدس المحتلة/سما/

قال مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للصحفيين إنه يأمل في تحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى قبل أو أثناء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط.

وتابع قائلا أنا أتحدث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقق تقدما".

وقال "الرئيس ترامب يريد استعادة الرهائن ونتنياهو يريد ذلك ونحن نعمل بشكل منسق".

وأشار إلى أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها والرئيس ترامب يدعم إسرائيل.

وقال"من المهم استعادة الرهائن ويجب على حماس أيضا نزع سلاحها".

وقال ويتكوف أيضا إنه يأمل أن تتقدم المحادثات مع إيران في الاتجاه الصحيح. وقال إن جولة رابعة من المحادثات مع إيران ربما تعقد في نهاية الأسبوع.