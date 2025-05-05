  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ويتكوف: نأمل إحراز تقدم في صفقة غزة قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة

الثلاثاء 06 مايو 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف: نأمل إحراز تقدم في صفقة غزة قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة



القدس المحتلة/سما/

قال مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للصحفيين إنه يأمل في تحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى قبل أو أثناء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط.

وتابع قائلا أنا أتحدث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقق تقدما".

وقال "الرئيس ترامب يريد استعادة الرهائن ونتنياهو يريد ذلك ونحن نعمل بشكل منسق".

وأشار إلى أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها والرئيس ترامب يدعم إسرائيل.

وقال"من المهم استعادة الرهائن ويجب على حماس أيضا نزع سلاحها".

وقال ويتكوف أيضا إنه يأمل أن تتقدم المحادثات مع إيران في الاتجاه الصحيح. وقال إن جولة رابعة من المحادثات مع إيران ربما تعقد في نهاية الأسبوع.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

مصدر أمني إسرائيلي: الكابينيت وضع إنذارا أمام حماس حول صفقة بشروط إسرائيلية

لواء إسرائيلي: نحن في ورطة أشبه ما تكون بـ"جبهة ثامنة" وسط الفشل في غزة

كيف تريد إسرائيل استغلال وجود ترامب بالمنطقة؟

صحيفة عبرية تكشف : الكشف عن لقاء سري سوري إسرائيلي في عاصمة أوروبية..

تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

كيف فشلت حملة "حوريف" الإسرائيلية في احتلال قطاع غزة سابقا؟

الأخبار الرئيسية

الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

20250505181943reup-2025-05-05t181759z_962327776_rc2obeas6ydc_rtrmadp_3_usa-trump.h-730x438

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

681902994c59b7595c64577d

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

6818f1e84236045b6a61354a

أدرعي: حماس تواصل التعنت ولدينا خطة محبوكة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة أشد عنفا

6818f47642360465a53c0ad8

إعلام عبري: نحو 30 طائرة إسرائيلية تشن هجوما على اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية