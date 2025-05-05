القناة 12 العبرية: خلافات إسرائيلية بشأن العملية العسكرية بغزة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جلسة الكابينت التي عقدت ليلة الأحد للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة شهدت خلافا حادا بشأن توقيت العملية.

وأوضحت أن الخلاف تركز حول بدء العملية في القطاع قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة أم بعدها، وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دفعا باتجاه توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري، في حين اقتنع معظم الوزراء بضرورة الانتظار إلى ما بعد زيارة ترامب لتوسيع العملية العسكرية.

وذكرت القناة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون أن تؤدي زيارة ترامب إلى دفع حماس للموافقة على صفقة.