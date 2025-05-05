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"النرويجي للاجئين": اقتراح إسرائيل حول توزيع المساعدات في غزة مخالف للمبادئ الإنسانية

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"النرويجي للاجئين": اقتراح إسرائيل حول توزيع المساعدات في غزة مخالف للمبادئ الإنسانية



أوسلو/سما/

 أكد المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الاثنين، أن اقتراح حكومة الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مراكز خاضعة لسيطرة الجيش "يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ الإنسانية".

وقال الأمين العام للمجلس، يان إيغلاند، في تصريحات صحفية: "لا يمكننا، ولن نقوم، بأي عمل يتنافى مع المبادئ الإنسانية الأساسية"، مشيرا إلى أن "وكالات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية الدولية رفضت هذا المقترح الذي تقدّم به مجلس الوزراء والجيش الإسرائيلي".

وأشار إيغلاند إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تريد عسكرة المساعدات والتلاعب بها وتسييسها من خلال عدم السماح بوصولها سوى إلى بعض المراكز في الجنوب، وهو نهج يهدف إلى السيطرة على الناس ويجعل من المستحيل إيصال المساعدات بحرية".

وأضاف أن هذا الإجراء "سيجبر المدنيين على التنقل للحصول على المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة ولهذا، نحن نرفض المشاركة في هذه الخطة".

من جهته، اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "الخطة التي عُرضت علينا تعني أن مناطق واسعة من غزة ستبقى محرومة من الإمدادات".

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