مشاهد أولية من الغارات الإسرائيلية على اليمن (صور وفيديو)

نشرت وسائل إعلام ومدونون في اليمن، مساء يوم الاثنين، مشاهد أولية من الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على القصف الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.

وذكر الإعلام العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الجيش بتل أبيب.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني، إلى أن الجيش أسقط 50 قنبلة على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم.

ويوم الأحد، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد بسقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي "ثاد" الأمريكية و"حيتس" الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

ومساء اليوم ذاته، أعلن الحوثيون فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".