ليبرمان: توسيع الحرب على غزة يضر بأمن إسرائيل القومي

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اليوم الاثنين، قرار حكومة بنيامين نتنياهو توسيع الحرب على قطاع غزة، معتبرا أنها تضر بالأمن القومي.



وقال ليبرمان في بداية اجتماع حزبه: "قرار الحكومة أمس بتوسيع الحرب هو قرار سياسي، قرار ائتلافي يضر بالأمن القومي".

وأضاف: "من وجهة نظر هذه الحكومة، لا توجد خطوط حمراء.. هذه الحكومة مستعدة لدفع أي ثمن من أجل السلطة، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح الرهائن أو الجنود".

هذا وصادق الكابينيت الإسرائيلي الليلة الماضية، على توسيع الحرب على قطاع غزة، بما يشمل احتلال المزيد من المناطق والبقاء فيها، ومواصلة تجويع المدنيين في القطاع، وإرغامهم على النزوح مجددا إلى منطقة يسيطر عليها الجيش جنوبي القطاع.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حماس، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مناطق دخوله.

وأضاف: " العملية ستساعدنا أيضا في الإفراج عن المحتجزين وأنا اتفق مع رئيس الأركان، سنواصل هذا الجهد حتى إطلاق سراحهم ولن نتنازل عن أي شخص منهم".