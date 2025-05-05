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الهباش: الرئيس عباس يعتزم مناقشة الوضع في غزة والعلاقات الثنائية مع بوتين

الإثنين 05 مايو 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: الرئيس عباس يعتزم مناقشة الوضع في غزة والعلاقات الثنائية مع بوتين



رام الله/سما/

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن محمود عباس سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 10 مايو على هامش الاحتفالات بعيد النصر.


ووفقا له، سيناقش الرئيس الفلسطيني مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والوضع في قطاع غزة.


وفي حديث لمراسل وكالة تاس، ذكر المستشار أن عباس سيقوم كذلك بإطلاع الرئيس الروسي على الأولويات في حل القضية الفلسطينية.

وأضاف الهباش: "وسيوفر اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة وأن هناك علاقات تاريخية وثيقة بين روسيا وفلسطين. كما سيطلع عباس نظيره الروسي، على آخر التطورات في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وأولويات الفلسطينيين في التغلب على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل لصحيفة إزفستيا، إن عباس سيصل إلى روسيا في الثامن من مايو، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع بوتين في العاشر من مايو.

وتم عقد آخر لقاء بين الرئيسين بوتين وعباس، في أكتوبر 2024 خلال قمة مجموعة "بريكس" في قازان.

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