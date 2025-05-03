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شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

الإثنين 05 مايو 2025 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال المدفعي على دوار حمودة شمال قطاع غزة.

 وتشهد منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، قصفا مدفعيا متواصلا.

كما تطلق آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة شمال شرق مخيم البريج، وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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