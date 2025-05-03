الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال آذار

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 2.83% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بشهر شباط 2025.

وأوضح "الإحصاء" في بيان له، اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 78.44 خلال شهر آذار 2025 مقارنة بـ 80.73 خلال شهر شباط 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.55% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.07% خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث، وصناعة المشروبات..

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 8.48% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.