الإعلام العبري : الحكومة صادقت على احتلال قطاع غزة وتنفيذ خطة ترامب للتهجير ..

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان المجلس الوزاري السياسي الأمني واغق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس الأركان لهزيمة حماس في غزة وإعادة المخطوفين، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما قاله رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة.

كما وافق المجلس بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع مساعدات إنسانية - عند الضرورة - من شأنها منع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها الحكومية.

وأكدت مناقشات المجلس الوزاري على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة في هذه المرحلة.

وقال رئيس الأركان خلال المناقشات: "نحن في طريقنا لهزيمة حماس، وهذا سيساعد في إعادة المخطوفين".

وستشمل الخطة حسب مصادر اسرائيلية من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة عليه، ونقل سكان غزة جنوبًا للدفاع عنه، وحرمان حماس من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد حماس - وهي إجراءات من شأنها أن تساعد في تحقيق النصر.

وقال نتنياهو خلال المناقشات إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق كلا الهدفين - هزيمة حماس وإعادة المخطوفين.

أوضح أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث الانتقال من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.

وأضاف أنه يواصل الترويج لخطة ترامب لتمكين الرحيل الطوعي لسكان غزة، وأن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول حول هذا الموضوع.