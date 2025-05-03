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"أكسيوس": عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط

الإثنين 05 مايو 2025 05:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط



واشنطن/سما/

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع على خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة، والتي ستبدأ بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.


وكتب مراسل "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس" نقلا عن مصادر مطلعة: "وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية بالإجماع على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لتوسيع العملية البرية في غزة... ومن المتوقع ألا تبدأ العملية إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط في غضون أسبوعين. وحتى ذلك الحين، ستستمر الجهود للتوصل إلى هدنة".


ويأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في وقت سابق أن عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء يجري إصدارها لجنود الاحتياط من أجل توسيع العمليات في قطاع غزة، وحسم المعركة ضد "حماس".

هذا وأعلنت إسرائيل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في ظل تصعيد غير مسبوق منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع منتصف مارس الماضي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعضهم سينشر على الحدود مع لبنان والضفة الغربية ليحل محل قوات نظامية ستتجه إلى غزة.

وتسعى إسرائيل من خلال توسيع العمليات إلى الضغط على حماس للإفراج عن 59 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينما تشترط الحركة إنهاء الحرب قبل أي صفقة تبادل.

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