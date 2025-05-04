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19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة.. ومخيمات القطاع تتعرض لقصف مدفعي عنيف

الإثنين 05 مايو 2025 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة.. ومخيمات القطاع تتعرض لقصف مدفعي عنيف



غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعيّتها المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت شنّت فيه الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة.

 

وأفادت مصادر طبية بأن قصفًا جويًا استهدف شققًا سكنية في منطقة الكرامة بمدينة غزة، إضافة إلى منزل في بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 19 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، في حين لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

من جانبها، ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن طائرات الاحتلال شنّت غارات مكثفة على مدينة غزة ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع، ما يزيد من مأساوية الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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