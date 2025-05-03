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مسؤول حوثي رفيع: سنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد 04 مايو 2025 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول حوثي رفيع: سنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة



صنعاء/سما/

أكد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، أنهم سيذهبون إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأضاف المشاط خلال لقائه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية التابعة للجماعة: "ننصح المغتصبين الصهاينة ألا يثقوا في إدارتي نتنياهو وترامب مطلقا".

وجدد التأكيد على أن اليمن لن يوقف عملياته العسكرية التي تستهدف الأراضي المحتلة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وتابع المشاط قائلا: "إن استمر العدو في تجاهل مطالبنا بوقف العدوان على غزة فسنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى"، لافتا إلى أنه "لا يزال بمقدور الصهاينة العودة إلى أوطانهم ومغادرة فلسطين قبل ألا يتمكنوا من ذلك".

كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن أفشل المرحلة الأولى من العدوان الأمريكي على بلاده.

وصرح بأن "معلومات الجيش الأمريكي لا تزال مكشوفة للجيش اليمني، وواثقين أنه ليس بمقدورهم منع هذا الانكشاف".

وأوضح أن ما تحقق في هذا الأسبوع من استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية ترومان بدقة عالية وإسقاط "F-18" من على متنها، يعد دليلا واضحا وشاهدا على صحة ما نقول.

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