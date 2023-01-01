إيران تدين الهجوم "الإسرائيلي" على إحدى سفن "أسطول الحرية" قبالة مالطا

طهران/سما/

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي عن إدانته الشديدة للهجوم "الإسرائيلي" بطائرة مسيرة على سفينة "الضمير" قبالة مالطا، والتي كانت تحمل مساعدات غذائية إلى غزة.



وقال بقائي: "الهجوم على سفينة الضمير، والذي تم تنفيذه انسجاما مع خطة الإبادة الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني وبهدف ضمان استمرار حصار الغذاء والدواء على سكان غزة الأبرياء، يشكل جريمة واضحة ضد الشعب الفلسطيني وعمل إرهابي ضد الأمن والسلامة البحرية".



وأضاف أن "حرمان الجرحى والمرضى والأطفال والنساء المكلومين في غزة من الغذاء والماء والدواء، هو مثال واضح على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعتبر اعتداء على أسس القانون الإنساني الدولي".

واعتبر أن "الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين للكيان الصهيوني شركاء في هذه الجرائم".

وأكد بقائي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني المضطهد في غزة والضفة الغربية، وتدعو المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى إدانة الكيان الصهيوني بحزم، وتوفير الظروف لإنهاء إفلات مسؤولي الكيان من العقاب، ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث استهدفت مسيرات إسرائيلية مقدمة السفينة مرتين في المياه الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق وثقب في هيكلها، لكن تم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم. حيث كانت السفينة تحمل 12 من أفراد الطاقم وأربعة مدنيين من 21 دولة، ولم تسجل أي إصابات.

وقد تدخلت قاطرة وسفينة حربية مالطية لإخماد الحريق وتقديم المساعدة، بعد أن أصبحت السفينة معرضة لخطر الغرق.

أما تحالف "أسطول الحرية" فقد حمل إسرائيل المسؤولية عن "انتهاك القانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة.