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خامنئي: لو توحدت الأمة الإسلامية لما وقعت مآسي فلسطين وتعرض اليمن للضغط

الأحد 04 مايو 2025 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: لو توحدت الأمة الإسلامية لما وقعت مآسي فلسطين وتعرض اليمن للضغط



طهران/سما/

 أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أهمية وحدة المسلمين، معتبرا أن "لا مصلحة أخرى تعلوها".


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خامنئي خلال لقائه مع مسؤولين من منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني بطهران اليوم الأحد.

وقال خامنئي "إن فريضة الحج هي - وربما يمكن القول إنها الفريضة الوحيدة - التي تتسم في شكلها الظاهري وتركيبتها بطابع سياسي مئة بالمئة، إذ إنها تجمع الناس من مختلف أقطار العالم، في مكان واحد وزمان واحد، كل عام.. هذا الاجتماع بحد ذاته يحمل مضمونا سياسيا".

وأضاف: "اجتماع الحج هو لمصلحة البشر، ومصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة أخرى تعلوها"، مشيرا إلى أنه لو كانت الأمة الإسلامية موحدة "لما اختلقت قضية فلسطين ولما حصل ما يحصل الآن في غزة ولما تعرض اليمن لكل هذه الضغوط".

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