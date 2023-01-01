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فيديو متداول للحظة سقوط "الصاروخ الحوثي" في محيط مطار بن غوريون

الأحد 04 مايو 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو متداول للحظة سقوط "الصاروخ الحوثي" في محيط مطار بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

أظهرت لقطات متداولة لحظة سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل.


أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.

ولفتت مصادر إلى أن هناك مخاوف في إسرائيل بأن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهداف مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة، وأن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

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