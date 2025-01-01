نتنياهو يهدد بمهاجمة الحوثيين وشركات طيران أوروبية وأميركية تلغي رحلاتها لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

تهدد إسرائيل بمهاجمة اليمن في أعقاب فشل المضادات الجوية باعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون وسقوطه في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب، صباح اليوم الأحد. وإثر ذلك، أعلنت شركات طيران أجنبية عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل.

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات حول الرد على سقوط الصاروخ، بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الأمن. واعتبرت مصادر إسرائيلية أنه في أعقاب سقوط الصاروخ، "لم تعد هناك قيود علينا. وإسرائيل سترد بنفسها ضد الحوثيين".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد سقوط صاروخ الحوثيين قرب قاعة المسافرين الرئيسية في المطار (ترمينال 3)، إن "من يستهدفنا سنستهدفه أضعافا".

وفشلت منظومتا دفاع جوي إسرائيلية، هي "حيتس" و"ثاد" في اعتراض الصاروخ الحوثي، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن عن فتح تحقيق في هذا الإخفاق.

وفي أعقاب سقوط الصاروخ، تم وقف هبوط وإقلاع الطائرات في مطار بن غوريون، كما توقفت حركة القطارات في منطقة المطار. وحلقت الطائرات التي تعين أن تهبط في أجواء إسرائيل لفترة إلى حين السماح بهبوطها واستئناف حركة المطار، باستثناء طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية التي عادت إلى الهند.



وفي هذه الأثناء، أعلنت شركات طيران أجنبية عن إلغاء رحلاتها المقررة اليوم إلى إسرائيل أو الإقلاع منها، وهي: شركات "أوستريان" و"سويس" و"لوفتهانزا" و"إير أوروبا" و"ريان إير" و"أذربيجان إيرلاينز" و"بريتش إيرويز"، بينما أعلنت شركتي "إير فرانس" و"ويز" إلغاء رحلاتها لمدة 72 ساعة.

ولاحقا أعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، أن "المجموعة علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم 6 أيار/مايو"، وتضم هذه المجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا" و"سويس" و"أوستريان إيرلاينز" و"بريسل إيرلاينز" و"يوروينغز". وأعلنت شركتي الطيران "بريتيش" وITA عن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل في اليومين المقبلين.

كما أعلنت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" عن إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى إسرائيل. وأعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" رحلاتها إلى تل أبيب اليوم وغدا.

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان نقله التلفزيون، اليوم، مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون، وحذر شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.