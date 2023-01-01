  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: نخوض حرب غزة وفق خطة لـ"الحسم"

الأحد 04 مايو 2025 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نخوض حرب غزة وفق خطة لـ"الحسم"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش يقاتل في قطاع غزة وفق "خطة الحسم"، ودافع عن إدارته لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، مشددا على استمرار العمليات حتى تحقيق "النصر الكامل"، على حد وصفه.

جاءت تصريحات نتنياهو في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، وتطرق من خلاله إلى تهديد الحوثيين في اليمن، وقال "هاجمنا الحوثيين في السابق وسنهاجمهم مستقبلا"، مضيفًا "هذه ليست ضربة واحدة وانتهى الأمر، ستكون هناك ضربات موجعة".

وعن الحرب على غزة، قال نتنياهو إن "خطة الحسم" التي تحدث عنها تتضمن مراحل متعددة، مشيرا إلى أنه سيعقد الكابينيت السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم، لمناقشة المرحلة التي يعرضها رئيس أركان الجيش، إيال زامير.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تركز على مهمتين رئيسيتين: استعادة الأسرى والقضاء على حماس، قائلاً: "لن تبقى حماس، ويجب أن يُفهم ذلك جيدًا. لدينا تكتيكات مختلفة، لكن هذه هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها"، مشددًا على أن "الحسم" مسألة لا تراجع عنها.

وعن الدعوات المتزايدة في إسرائيل لوقف الحرب، والاتهامات الموجهة إليه بأنه يواصلها لدوافع سياسية، هاجم نتنياهو معارضيه، متهمًا إياهم بالتحريض على رفض الخدمة العسكرية. وقال: "هل تريدون بقاء حماس وحزب الله على الجدار؟".

واعتبر إن الدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية "شجعت أعداءنا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023". وشدد على ضرورة وقف هذه الدعوات "فورًا وبشكل قاطع"، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بـ"نصر مطلق"، مضيفًا: "لن أتنازل عن ذلك".

ورفض نتنياهو الاتهامات التي تُوجه إليه بأنه يواصل الحرب بدافع بقائه السياسي، واتهم اليسار بشن "حملة دعائية" تهدف إلى التأثير على الرأي العام وبث الذعر. ودافع عن إدارته لملف الأسرى الإسرائيليين في غزة من خلال ما وصفه بـ"الضغط العسكري".

الأكثر قراءة اليوم

شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

إيهود باراك يقارن بين قتال الجيش الإسرائيلي لحماس وقتاله لجيشين عربيين.. لمن تميل الكفة؟

مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها (صورة)

الجيش الإسرائيلي يبدأ الليلة استدعاء جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب على غزة

الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

سوريا : ﻿ “كان عنّا رئيس نخاف منّو.. صار عنّا رئيس يخاف معنا”..

واشنطن بوست تكشف أسباب إقالة ترامب مستشاره للأمن القومي.. ما علاقة نتنياهو؟

الأخبار الرئيسية

"القسام" تكشف تفاصيل كمين مركب نفذته أمس في حي الجنينة شرق رفح

حماس: الضربات اليمنية بعمق إسرائيل التزام راسخ بقضية فلسطين رغم تعرضه لعدوان أمريكي صهيوني همجي

عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إسرائيل تلقوا أوامر تجنيد لتوسيع حرب الإبادة في غزة.. حالات رفض وهروب كبيرة من الخدمة

أردوغان: العالم أكبر من إسرائيل ويجب إخماد كرة اللهب قبل إشعال النار في أرجاء المعمورة وعلينا بناء سوريا الجديدة

الصحة الفلسطينية: 40 شهيدا خلال يوم في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية