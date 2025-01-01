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تحقيق اسرائيلي جديد حول هجوم 7 أكتوبر: الجنود في “زيكيم” فروا هاربين..

الأحد 04 مايو 2025 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق اسرائيلي جديد حول هجوم 7 أكتوبر: الجنود في “زيكيم” فروا هاربين..



القدس المحتلة/سما/

كشف تحقيق للجيش الاسرائيلي بشأن عملية طوفان الأقصى أكد ان الجنود فروا هاربين خلال هجوم 7 أكتوبر.
وكشف التحقيق أن جنود الاحتلال فشلوا في مهامهم الدفاعية للتصدي لعناصر المقاومة الفلسطينية، وأنه رغم توفر قوة للجيش قرب الشاطئ لم يتصرف الجنود بحزم كاف للفصل بين الإسرائيليين والمقاومين.
وأوضح تحقيق الجيش الإسرائيلي أنه -خلال أحداث السابع من أكتوبر- لم تتوفر معلومات كاملة ودقيقة بشأن أعداد المقاومين الذين تسللوا لشاطئ “زيكيم” أو عدد القوات في المكان.
وأشار التحقيق إلى أنه -رغم علم فرقة غزة بوجود تسلل- لم يستطع الجنود مساندة لواء غولاني المنتشر قرب شاطئ زيكيم.

ولفت إلى أن إنذار التسلل وصل إلى لواء غولاني بشاطئ زيكيم ولم يصل الجنود بسبب اختباء قائدهم بأحد الملاجئ، وأن بعض جنود غولاني اختبؤوا لحظة الهجوم على شاطئ زيكيم وآخرين ارتدوا على أعقابهم هاربين.
وأكد التحقيق أن هروب جنود غولاني من مواجهة المقاومين الفلسطينيين أكبر إخفاقات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بشاطئ زيكيم، مشيرا إلى أنّ جثث عدد من القتلى تركت في المكان لمدة أسبوع بعد الهجوم.

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