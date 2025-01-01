الحرس الثوري: العدو الذي نواجهه “ضعيف” رغم امتلاكه تقنيات حديثة وندرس بدقة نوايا الخصوم وتفكيرهم المستقبلي

طهران / وكالات /

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن من طبيعة الحرس الثوري الثبات في مواجهة الأعداء وعدم التراجع، مشيرا إلى أن المؤسسة ترصد بدقة نوايا الخصوم وتفكيرهم المستقبلي.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة “أسبوع العقيدة والسياسة”، أوضح سلامي أن الحرس الثوري يستند إلى جذور عقائدية وإيمانية عميقة، ويتكيف مع متغيرات الزمان.

وشدد على أن عناصر قوة الحرس الثوري الإيراني تقوم على الإيمان والوعي والأخلاق والعلم، مؤكدا أن “النصر يتحقق إذا صمد القلب وبقي الإيمان، وأن الهزيمة تبدأ من الداخل”، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

كما وصف سلامي الحرس بأنه ليس مجرد كيان عسكري، بل منظومة روحية ومعرفية تتجاوز الأشخاص، قائلا إن “العدو ضعيف في جوهره رغم امتلاكه تقنيات متقدمة، والاعتماد الحقيقي يجب أن يكون على الإيمان”.

وختم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمته بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العلمية وتجديد التعليم، مشيرا إلى أن الحرس لم يتراجع خلال 46 عاما من التحديات، بل ازداد قوة لأنه يتحرك بروح الثورة وتحت قيادة الولي الفقيه، وأن الأمل هو سر الاستمرار والانتصار.